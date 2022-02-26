على أعتاب كييف.. معارك ضارية وأوكرانيا تدمر رتلًا وطائرة روسية

ذكرت وسائل إعلام في كييف، اليوم السبت، أن اللواء 101 من الجيش الأوكراني تمكن من القضاء على رتل من القوات الروسية، في وقت جرى إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود.

وأشارت تقارير أوكرانية نقلًا عن الجيش إلى أنه تم تحييد مركبتين وشاحنتين مع دبابات، ودبابة أخرى بالقرب من محطة بريست على الضفة اليسرى للعاصمة كييف.

وتخوض القوات الأوكرانية معارك شرسة مع القوات الروسية في محيط العاصمة كييف، التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها سريعًا؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجومًا روسيًا قرب العاصمة كييف، وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس كانوا يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة السبت، من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا يتعرض للهجوم".

وأضاف: "اهتمام خاص بكييف. لا يمكننا أن نخسر العاصمة".

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية الأوكرانية أنها تمكنت من إسقاط طائرة روسية بدون طيار.

وذكرت أن الطائرة الروسية استهدفت سفينة حرس الحدود الأوكرانية، الليلة الماضية، لكن القوات الأوكرانية أسقطتها بالقرب من تشورنومورسك، في منطقة أوديسا أوبلاست.