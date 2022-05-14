"على المكشوف".. الرئيس الفنلندي يُبلغ "بوتين" بخطط بلاده للانضمام إلى "الناتو"

أبلغ الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم (السبت)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بخطط هلسنكي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن الرئاسة الفنلندية.
وأفادت الرئاسة بأن "نينيستو" أبلغ "بوتين" بأن مطالبة روسيا في نهاية عام 2021 بتجميد توسيع "الناتو" ثم غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير؛ غيّرت بشكل أساسي البيئة الأمنية لفنلندا وموقفها من الحياد.
وأشارت إلى أن المحادثة كانت صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا.
وشددت الرئاسة على أن فنلندا تريد التعامل مع القضايا العملية المتمثلة في كونها دولة مجاورة لروسيا بطريقة صحيحة ومهنية.
وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها سانا مارين، الخميس الماضي رغبتهما في الانضمام إلى "الناتو" دون تأخير، مع توقع إعلان الترشح غدًا.
وهددت موسكو باتخاذ إجراءات فنية- عسكرية، ردًّا على ذلك.