على امتداد 5 محافظات.. الحوثيون يرتكبون 44 خرقاً للهدنة خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 44 خرقاً للهدنة الأممية أمس في جبهات محافظات: حجة، ومأرب، والجوف، وتعز.