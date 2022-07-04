على امتداد 5 محافظات.. الحوثيون يرتكبون 44 خرقاً للهدنة خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 44 خرقاً للهدنة الأممية أمس في جبهات محافظات: حجة، ومأرب، والجوف، وتعز.
وأوضح أن الخروقات توزّعت بين 14 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و13 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف.
وأضاف أن الخروقات تنوّعت بين محاولة تسلل في اتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وأحبطها جنود الجيش الوطني، إضافة إلى عمليات إطلاق نار بالصواريخ والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من جنود الجيش وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار مباشر.
وبين الجيش الوطني أن المليشيا الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وملاجئ بالشيولات، وخصوصاً في الجبهات المحيطة بمأرب، بالإضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة.