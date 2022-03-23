على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.. "الناتو" يعزز قدراته العسكرية في 4 دول

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتبرج، اليوم "الأربعاء"، أن قادة الحلف وافقوا على تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا "الجناح الشرقي للحلف"، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبين "ستولتبرج" في مؤتمر صحفي، أن تلك التعزيزات ستشمل القدرات العسكرية على الأرض وفي البحر وبالجو.
وأضاف أنه بتلك التعزيزات القتالية الجديدة والقوات الموجودة في دول البلطيق وبولندا، سيكون لدى "الناتو" 8 مجموعات متعددة الجنسيات على طول الجناح الشرقي للحلف.
وقال أمين "الناتو": "نواجه واقعًا جديدًا يهدد أمننا؛ لذلك علينا أن نعيد ترتيب دفاعاتنا على المدى البعيد".
وتوقع من أعضاء "الناتو" خلال اجتماعهم الاستثنائي غدًا، الموافقة على دعم إضافي لأوكرانيا، تشمل تقديم مساعدات في مجالات الأمن السيبراني والمعدات التي تساعد في صد الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية.