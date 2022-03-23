على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.. "الناتو" يعزز قدراته العسكرية في 4 دول

وتوقع من أعضاء "الناتو" خلال اجتماعهم الاستثنائي غدًا، الموافقة على دعم إضافي لأوكرانيا، تشمل تقديم مساعدات في مجالات الأمن السيبراني والمعدات التي تساعد في صد الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية.