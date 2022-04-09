على وقع حرب أوكرانيا.. ألمانيا تُحدِث ملاجئها العامة وتدخر مخزونات للأزمات

شرعت ألمانيا في عملية تحديث أنظمة الملاجئ العامة وزيادة الإنفاق على الحماية المدنية، وتكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية، بحسب ما أفادت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" اليوم (السبت).
وبينت نانسي فيسر، أنه يوجد حالياً 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا، ويجري بحث ما إذا كان في الوسع إنشاء المزيد منها، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن بلادها تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة.
وأضافت أن الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة.
ودفعت الحرب الروسية في أوكرانيا نحو تحول كبير في السياسة، إذ تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي، وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش، وذلك بعد عقود من استنزاف القوات المسلحة الألمانية.