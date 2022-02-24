عملية عسكرية أم غزو شامل؟ كيف وصفت وسائل الإعلام الهجوم الروسي؟

بين "عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس" و"غزو روسي شامل" تباينت عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأخبار في وصف التحرك الروسي داخل الأراضي الأوكرانية فجر اليوم الخميس.

ورصدت "سبق" عناوين بعض الصحف ووسائل الإعلام الروسية والأمريكية؛ لكشف الفرق الواضح في وصف ما يحدث.

وعنونت وكالة "سبوتنك" الروسية بـ"الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس"، وقالت: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجّهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارًا بشنّ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".

وتحت عنوان "العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.. لحظة بلحظة"، حاول موقع "روسيا اليوم" التخفيف كثيرًا من وقع خبر الحرب وهو يقول: "تحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات بعدد من المدن الأوكرانية فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس".

أما في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية فيختلف وصف المشهد.

وتحت عنوان "الغزو الشامل"، قالت شبكة "فوكس نيوز": "يواجه الأوكرانيون حربًا شاملة مع قيام بوتين بغزو أوكرانيا في حملة دموية".

لكن شبكة "سي إن إن" تبدو أكثر حرصًا وتبتعد عن وصف "الغزو"، وهي تعنون: "روسيا تهاجم أوكرانيا".

ثم ترصد "سي إن إن" ثلاث حقائق حتى الآن، وهي:

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن عملية عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

- وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن "الغزو الروسي بدأ"، مع ورود تقارير عن عبور القوات الحدود من اتجاهات متعددة، ووقوع انفجارات في عدة مدن من بينها العاصمة كييف.

- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، وحث المواطنين على التزام الهدوء، وفي وقت سابق قال إنه حاول الاتصال ببوتين يوم الأربعاء لكنه لم ينجح.

استخدام الصورة

استخدمت وسائل الإعلام الروسية صورة الرئيس بوتين وهو يعلن عن العملية، وتجنّبت بث صور القوات أو المعارك، والتي استخدمتها وسائل الإعلام الغربية بكثافة، سواء الصور الثابتة أو الفيديوهات.

وسواء تم وصف ما حدث بالغزو أو العملية الخاصة، لكن شيئًا ما بدأ ولا يعلم كثيرون الآن كيف سيتطور وإلى أين سينتهي.