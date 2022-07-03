"عملية مروِّعة".. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تسوُّق في العاصمة الدانماركية

قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص بعد إصابتهم بأعيرة نارية في مركز تجاري بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقالت شرطة كوبنهاجن عبر "تويتر": "أُوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق. ولا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص"، وفقًا لـ"رويترز".
ونصحت الشرطة الأشخاص الموجودين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم، وانتظار مساعدة رجال الأمن.
من جهته، قال عمدة كوبنهاجن: "إن عملية إطلاق النار في مركز للتسوق بالعاصمة مروِّعة، ولا نعرف أعداد المصابين أو القتلى".