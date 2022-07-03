"عملية مروِّعة".. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تسوُّق في العاصمة الدانماركية

وقالت شرطة كوبنهاجن عبر "تويتر": "أُوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق. ولا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص"، وفقًا لـ"رويترز".