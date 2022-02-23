عن إشادة "ترامب" بسياسة "بوتين" حيال أوكرانيا .. البيت الأبيض: ليس أهلاً للمشورة

ردًا على إشادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة إذاعية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الأربعاء)، بأن سياسة البيت الأبيض هي عدم أخذ المشورة من الأشخاص الذين يثنون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت "ساكي": "اتباعًا للسياسات، نحاول ألا نأخذ المشورة من أي شخص يمدح بوتين واستراتيجياته العسكرية، الأمر الذي أعتقد أنه حدث هنا، ويبدي انفتاحًا حيال رفع العقوبات التي تتعلق بالاستيلاء على مناطق في شبه جزيرة القرم، أو ذكر في وقت ما لقادة مجموعة السبع إن القرم جزء من روسيا، حتى إن كان رئيسًا سابقًا".

وأضافت: "لذا، هناك تكتيك مختلف وتوجه مختلف، وهذا ربما سبب تمكن الرئيس بايدن وليس سابقه في حشد العالم والمجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ضد عدوان روسيا"، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.

وأشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بسياسة الرئيس "بوتين"، حول أوكرانيا، واصفًا إياه بأنها "ذكية جدًا".