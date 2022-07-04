عن إطلاق "حزب الله" "مُسيَّرات" ضد إسرائيل.. الحكومة اللبنانية: تصرُّف غير مقبول

وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "إن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي، الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول، ويُعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها".