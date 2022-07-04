عن إطلاق "حزب الله" "مُسيَّرات" ضد إسرائيل.. الحكومة اللبنانية: تصرُّف غير مقبول

وصفت حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الاثنين إطلاق ميليشيا حزب الله ثلاث طائرات مُسيَّرة فوق حقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع إسرائيل بأنه تصرف غير مقبول.
وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "إن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي، الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول، ويُعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها".
وأوضح "بو حبيب" أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأمريكي آموس هوكستين قد بلغت مراحل متقدمة، وفقًا لـ"فرانس 24".
ودعا الأطراف كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية، والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض.
وتبنَّى "حزب الله" أمس الأول إطلاق ثلاث مُسيًَرات غير مسلحة، ومن أحجام مختلفة، في اتجاه المنطقة المتنازَع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية.