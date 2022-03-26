عن وصف "بايدن" لـ"بوتين" بـ"الجزار".. الكرملين: الإهانة الجديدة تقلل فرص إصلاح العلاقات

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم السبت عن استغرابه من سماع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، بالرغم من أن "بايدن سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس".
وحذر "بيسكوف" من أن "الإهانة الجديدة بحق بوتين من قِبل بايدن تضيق أكثر نافذة الفرص المتوافرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ووصف "بايدن" "بوتين" بأنه "جزار" أثناء لقائه عددًا من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا اليوم.
وسبق أن نعت "بايدن" نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب" و"قاتل".