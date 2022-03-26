عن وصف "بايدن" لـ"بوتين" بـ"الجزار".. الكرملين: الإهانة الجديدة تقلل فرص إصلاح العلاقات

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم السبت عن استغرابه من سماع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، بالرغم من أن "بايدن سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس".