عواقب خطيرة.. 15 دولة أوروبية لـ"إسرائيل": تراجعي عن هذا المشروع!

إذا جرت الموافقة بالفعل فسيكون ذلك أكبر عدد من المستوطنات التي تحظى بالموافقة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، ويعارض البيت الأبيض بناء مساكن في المستوطنات، لأن ذلك من شأنه عرقلة التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.