عواقب خطيرة.. 15 دولة أوروبية لـ"إسرائيل": تراجعي عن هذا المشروع!

طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الجمعة، إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، ونطالب السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم المضي قدماً في خطط بناء 4000 مسكن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار تحذيرات من السلطة الفلسطينية من “عواقب خطيرة” لهذا القرار، بحسب "العربية.نت".
إذا جرت الموافقة بالفعل فسيكون ذلك أكبر عدد من المستوطنات التي تحظى بالموافقة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، ويعارض البيت الأبيض بناء مساكن في المستوطنات، لأن ذلك من شأنه عرقلة التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وتعد وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، من أشد مؤيدي البناء في المستوطنات، وقد نشرت تغريدة قالت فيها إن لجنة التخطيط ستجتمع للموافقة على بناء 4000 مسكن، وهو ما وصفته بأنه ”أمر أساسي ومطلوب وواضح”.