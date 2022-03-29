"عوض" للحوثيين: تجاهلتم أساس المشكلة.. "كفاكم فهلوة وتحلوا بالضمير والمسؤولية الأخلاقية"

وقال وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح صحفي وفق وكالة "سبأ نت" عقب لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: "هذا موقف الحكومة الدائم من كل الدعوات الأممية والإقليمية، التي كان آخرها المبادرة السعودية التي كانت واضحة في الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار.. كما انخرطت في نقاشات جادة وإيجابية مع المبعوث الأممي لليمن منذ الوهلة الأولى لتعيينه بغرض الوصول لمقاربة تضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار ومعالجة حقيقية لكل القضايا الإنسانية ذات العلاقة بحياة مواطنينا في كل ربوع الوطن دون تمييز، والتي تسبب فيها الانقلابيون وأدت إلى معاناة المواطنين في كل محافظات الجمهورية".