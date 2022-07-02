عون: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإجراءات لتعزيز التعاون مع دول الخليج

وخلال اللقاء، أكّد الصباح "متانة العلاقة بين لبنان والكويت"، وسلّم الرئيس اللبناني دعوة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة الدولة في الفترة المقبلة، ورسالة من ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، شددت على "العلاقة الثابتة والتعاون القائم بين البلدين".