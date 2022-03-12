"غاز الطهي مقابل الولاء".. مساومات حوثية رخيصة و"سوق سوداء"!

وقال: إن أسطوانة الغاز تصل إلى صنعاء بأقل من 3500 ريال بحساب العملة المتداولة بمناطق الشرعية؛ أي ما يقارب 1700 ريال بالعملة المتداولة في مناطق سيطرة الميليشيات التي فرضت نظامًا مصرفيًا خاصًا بها، وأشار إلى أنه لا صحة لمبررات الجماعة عن وجود أزمة غاز، مؤكدًا أنها تتعمد تخزينه وحرمان المواطنين منه.