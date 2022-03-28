غداة لقاء جَمَعه مع "بلينكن".. إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا؛ كاشفًا عن وضعه الصحي.
وقال مكتب بينيت في بيان: إن "الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمرض (كوفيد 19)".
وأضاف البيان وفق "رويترز": "يشعر بينيت أنه على ما يرام، وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل".
ويأتي الإعلان عن إصابة "بينيت" غداة لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة.
وبعد وصوله مساء السبت إلى إسرائيل، أجرى بلينكن محادثات الأحد مع بينيت قبل أن يتوجه إلى صحراء النقب للقاء وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية مجددًا صباح الاثنين؛ بحسب البرنامج.
وإضافة إلى لابيد وبينيت، الْتقى بلينكن الأحد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس، كما الْتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.