غداة لقاء جَمَعه مع "بلينكن".. إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا

وبعد وصوله مساء السبت إلى إسرائيل، أجرى بلينكن محادثات الأحد مع بينيت قبل أن يتوجه إلى صحراء النقب للقاء وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات.