غدًا.. الأمم المتحدة تصوّت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

وفي تاريخ الأمم المتحدة عُلّقت عضوية ليبيا في عهد معمّر القذافي في العام 2011 في مجلس حقوق الإنسان من خلال تصويت بالتزكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى عكس حالة روسيا لم تكن ليبيا عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، ولم تكن طرابلس فيها عضوًا غير دائم.