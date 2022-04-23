غرامات بالمليارات.. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق تاريخي لمكافحة المعلومات المضللة

توصل الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة، إلى اتفاق تاريخي في وقت مبكر من اليوم (السبت)؛ يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت.
وقالت المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر فيستاغر، عبر "تويتر: "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية، والقانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة؛ يُنظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر شبكة الإنترنت - ليس كشعار ولكن كواقع".
وسيُجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات ويمكّن الاتفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالمليارات، وفقاً لـ"رويترز".
ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة، بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.
وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقاً) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.