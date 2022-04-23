غرامات بالمليارات.. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق تاريخي لمكافحة المعلومات المضللة

وقالت المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر فيستاغر، عبر "تويتر: "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية، والقانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة؛ يُنظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر شبكة الإنترنت - ليس كشعار ولكن كواقع".