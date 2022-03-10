غرفة استئناف المحكمة الدولية تدين عضوين بـ"حزب الله" باغتيال "الحريري"

وجاء قرار اليوم، بعدما كانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس 2020 عضواً آخر من مليشيا حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.