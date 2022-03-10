غرفة استئناف المحكمة الدولية تدين عضوين بـ"حزب الله" باغتيال "الحريري"

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس) فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من مليشيا حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.
وذكرت رئيسة غرفة الاستئناف القاضية إيفانا هردليشكوفا، أن قضاء الغرفة قرروا بالإجماع فسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأجمعوا على أنهما مذنبان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وجاء قرار اليوم، بعدما كانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس 2020 عضواً آخر من مليشيا حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
وقتل "الحريري" الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004، في 14 فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.