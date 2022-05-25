"غروندبرغ" يدعو إلى اتفاق يمني يسهل حرية التنقل ويحسن ظروف المدنيين

وأعلن المبعوث الأممي عن اتفاق هدنة بين الحكومة والحوثيين لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ في الثاني من إبريل الماضي، تشمل فتح طرقات تعز، غير أن هذا البند تعثر نتيجة تعنت الميليشيا ورفضها تعيين مندوبيها في المفاوضات على الرغم من تحقيق تقدم في البنود الأخرى.