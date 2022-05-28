"غروندبرغ" يدعو الأطراف اليمنية لتحقيق نتائج ملموسة في محادثات فتح الطرق بالمحافظات

وانتهت الجولة الأولية من النقاشات بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان لفتح طرق رئيسية في المحافظات بوضع مقترح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على النقاشات التي استمرت ثلاثة أيام، والخيارات التي طُرحت من قِبل الطرفَين.