"غروندبرغ" يدعو الأطراف اليمنية لتحقيق نتائج ملموسة في محادثات فتح الطرق بالمحافظات

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الفرقاء اليمنيين إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشأن فتح الطرق الرئيسية في المحافظات بشكل عاجل، وتحقيق نتائج إيجابية، يلمسها الشعب اليمني.
وقال "غروندبرغ" في بيان عبر "تويتر": "إن أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضًا".
وانتهت الجولة الأولية من النقاشات بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان لفتح طرق رئيسية في المحافظات بوضع مقترح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على النقاشات التي استمرت ثلاثة أيام، والخيارات التي طُرحت من قِبل الطرفَين.