غضب في السنغال بسبب دعوات أوكرانيا لتجنيد مقاتلين لدعمها

أعلنت السنغال أنها مستاءة بسبب دعوة سفارة أوكرانيا في داكار لتجنيد مقاتلين، انطلاقًا من أراضيها للمشاركة في الحرب الحالية ضد روسيا.
وصدر هذا الموقف الدبلوماسي السنغالي بعد الإعلان عن تجنيد 36 شخصًا في السنغال للمساعدة في الحرب ضد الروس.
ووفق "فرانس برس": فبعد أسبوع من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، قالت وزارة خارجية السنغال في بيان: إنها "تستغرب نشر نداء إلى المواطنين للمساعدة على صفحة السفارة الأوكرانية في دكار على فيس بوك".
وأضاف البيان: تم استدعاء السفير الأوكراني في السنغال يوريل بيفوفاروف على الفور إلى وزارة الشؤون الخارجية للتحقق من المنشور وتأكيد صحته.
وأردف البيان: بيفوفاروف أكد وجود دعوة وتجنيد 36 متطوعًا من المرشحين، بحسب النص الذي لا يحدد هويات هؤلاء.
وأضافت وزارة خارجية السنغال: داكار تدين بشدة هذا العمل الذي يشكل انتهاكًا لواجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، وإن تجنيد متطوعين ومرتزقة ومقاتلين أجانب على الأراضي السنغالية "غير قانوني".
ودعت السفارة إلى "سحب النداء فورًا ووقف أي إجراء دون تأخير لتجنيد مواطنين سنغاليين أو أجانب من الأراضي السنغالية".
وامتنعت داكار، الأربعاء، عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي "يطالب روسيا بالكف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، وتم تبنيه بغالبية كبيرة.
ودعا القرار موسكو إلى "سحب جميع قواتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا وضع قواتها النووية في حالة تأهب".
وكانت السنغال التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي عبرت عن "قلقها البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا"، لكنها "أكدت مجددًا تمسكها بمبادئ عدم الانحياز والتسوية السلمية للنزاعات".