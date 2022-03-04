غضب في السنغال بسبب دعوات أوكرانيا لتجنيد مقاتلين لدعمها

ووفق "فرانس برس": فبعد أسبوع من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، قالت وزارة خارجية السنغال في بيان: إنها "تستغرب نشر نداء إلى المواطنين للمساعدة على صفحة السفارة الأوكرانية في دكار على فيس بوك".