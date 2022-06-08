"غوتيريس": تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا أثرت على 1,6 مليار شخص

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء)، من أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تزداد سوءًا وقد أثرت على 1,6 مليار شخص.
وقال "غوتيريس" وهو يقدم التقرير الثاني للأمم المتحدة حول تداعيات النزاع: "إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع، فالحرب تهدد بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلّفة فوضى اجتماعية واقتصادية".
وأضاف: "إذا كانت أزمة الغذاء هذا العام ناجمة عن صعوبة الوصول إلى المواد الغذائية، فإن العام المقبل قد يكون سنة شح الغذاء"، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولفت الأمين العام إلى أن هناك طريقة واحدة فقط لوقف هذه العاصفة، هي وقف الغزو الروسي الأوكراني.