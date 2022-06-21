"غوتيريس" يدعو إلى نزع الأسلحة النووية قبل أن تقضي على البشر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، إلى نزع الأسلحة النووية؛ وذلك في مستهلّ مؤتمر يستمر 3 أيام في فيينا، بمشاركة نحو 80 دولة موقعة على معاهدة دولية لحظر الأسلحة النووية.
وقال "غوتيريس في رسالة للمؤتمر عبر رابط فيديو: "فلنقضِ على هذه الأسلحة قبل أن تقضي علينا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وحذر من أن الترسانة العالمية الحالية التي تضم نحو 13 ألف رأس نووي هي وصفة لتدمير محتمل لكوكب الأرض، وسط عالم يتسم بالصراعات وانعدام الثقة.
وتلزم المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير "كانون الثاني" 2021، الدول بعدم الانخراط في أي أنشطة ترتبط بالأسلحة النووية، وتدعو إلى أخذ التداعيات الإنسانية لهذه الأنشطة في الحسبان.