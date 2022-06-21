"غوتيريس" يدعو إلى نزع الأسلحة النووية قبل أن تقضي على البشر

وتلزم المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير "كانون الثاني" 2021، الدول بعدم الانخراط في أي أنشطة ترتبط بالأسلحة النووية، وتدعو إلى أخذ التداعيات الإنسانية لهذه الأنشطة في الحسبان.