غوتيريش يدين هجوم بوفالو "العنصري" وبايدن يزور المدينة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدّة، بعملية إطلاق النار "العنصرية" التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في سوبرماركت في حي تقطنه أغلبية من السود في بوفالو بشمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما ذكر المتحدث باسمه الأحد.