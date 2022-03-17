"غير اللائق".. شاهد الفيديو المتسبب في استدعاء السفير العراقي في بيروت

طلبت وزارة الخارجية العراقية، من سفيرها في لبنان حيدر البراك، العودة إلى بغداد، بعد تداول مقطع مُصَور على شبكات التواصل الاجتماعي يُظهر السفير في تصرفٍ وُصف بـ"غير اللائق".

وحسب وسائل إعلام محلية، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: إن وزير الخارجية فؤاد حسين، وجّه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير لأحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخرًا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعمل لـ"الوقوف على حيثيات الموضوع، واتخاذ الإجراء المناسب".

وحسب موقع "الحرة"، كانت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبدالواحد، قد طالبت في سؤال برلماني وجّهته لوزير الخارجية، بتحويل السفير إلى لجنة تحقيق، وسحب يده من الوظيفة فورًا.

وسألت النائبةُ الوزيرَ عن رأي الوزارة في التصرف "غير اللائق" الذي بَدَر من السفير، وما هي الإجراءات إزاء مثل هذا التصرف؟

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت أن وفدًا رسميًّا كان قد الْتقى مع الجانب اللبناني في بيروت، بشأن الاتفاقية العراقية اللبنانية؛ بحسب بيان صحفي.

وقال "الصحاف": إن الوفد العراقي أنهى الثلاثاء زيارته إلى لبنان، برئاسة السفير العراقي في بيروت حيدر البراك، بعد أن الْتقى برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وتضمنت الزيارة لقاءات بين عدد من المسؤولين العراقيين واللبنانيين من وزارات الخارجية والمالية والبنوك المركزية.

وبحثت اللقاءاتُ كيفيةَ استفادة العراق من الخدمات والسلع التي يحتاجها من لبنان مقابل النفط الذي يقدمه؛ في إطار سياسة تكاملية لإيجاد منطقة اقتصادية مشتركة بين البلدين.