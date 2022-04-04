غير مسبوق.. معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً

وبين أن أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار، سُجلت في قطاع المواصلات عند 99.12 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33 بالمئة، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ مارس 2002.