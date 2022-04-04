غير مسبوق.. معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً

أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، بأن معدل التضخم السنوي في تركيا وصل إلى 61.14 بالمائة، ليسجل رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق منذ 20 عاماً.
وأضاف المعهد أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.4 بالمئة في شهر مارس الماضي، وأن معدل التضخم السنوي ارتفع من 45.44 بالمئة في شهر فبراير إلى أكثر من 61 بالمئة، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار، سُجلت في قطاع المواصلات عند 99.12 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33 بالمئة، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ مارس 2002.