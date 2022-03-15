"فايزر" تتقدم للحصول على موافقة بجرعة معززة من لقاحات كورونا لكبار السن

تقدمت شركة فايزر للحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإضافة جرعة معززة إضافية من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد - 19" لكبار السن.
وتفصيلاً، يتوقع أن تضاف الجرعة الرابعة إلى نظام لقاحات كورونا للأشخاص الذين تجاوزا 65 عامًا، في حال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض.
ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية "apnews" عن المتحدثة باسم شركة فايزر جيريكا بيتس: "نحن نواصل جمع وتقييم جميع البيانات المتاحة، ونتواصل في حوار مفتوح ومستمر مع المنظمين والسلطات الصحية للمساعدة في اطلاعهم على استراتيجية لقاح كوفيد - 19 مع تطور الفيروس".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا: "في الوقت الحالي، بالطريقة التي رأيناها، من الضروري وجود معزز رابع الآن. الحماية التي تحصل عليها من الثالثة جيدة بما فيه الكفاية، لكن الجرعة الرابعة مهمة؛ لأنها تدوم طويلاً في تقديم الحماية".