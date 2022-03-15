"فايزر" تتقدم للحصول على موافقة بجرعة معززة من لقاحات كورونا لكبار السن

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا: "في الوقت الحالي، بالطريقة التي رأيناها، من الضروري وجود معزز رابع الآن. الحماية التي تحصل عليها من الثالثة جيدة بما فيه الكفاية، لكن الجرعة الرابعة مهمة؛ لأنها تدوم طويلاً في تقديم الحماية".