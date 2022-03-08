"فتح": إسرائيل تصعّد عدوانها على شعبنا مستغلة انشغال العالم بروسيا

وأعرب عن استغراب الحركة الشديد "من ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي في تجاهل منظومة الاحتلال العنصري الاستعماري بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، في ظل تباكيه على ما يحصل في شرق أوروبا، وتصنيف البشر أجناسًا وأعراقًا وأديانًا".