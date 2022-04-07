فتّش عن الصواريخ.. احتمالان لتحرك روسي بفصل فضائه عن المحطة الدولية

وأضاف: "أما الاحتمال الثاني فإنه ينحصر في فصل وحدة "ناؤوكا" متعددة المهام ووحدة الالتحام "بريتشال" الروسيتين عن المحطة الفضائية الدولية، وإنشاء محطة جديدة على أساسهما.. وفي هذه الحال تُحَلّق المحطة بزاوية الميل 51.6 درجة؛ لكن التحليق فوق روسيا لن يستغرق إلا 2.5% من الوقت الإجمالي، مع العلم أن المحطة ستكون قادرة على مسح مناطق أخرى للأرض تثير اهتمامًا بالغًا؛ وفق "روسيا اليوم".