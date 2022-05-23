"فتيل تايوان يشتعل".. الصين تصفع دفاع "بايدن" العسكري بـ"توخَّ الحذر"!

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين؛ حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية "توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان"، وقال كذلك: إن الصين "تُعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي"؛ مشيرًا إلى أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"؛ بحسب "روسيا اليوم".