فرنسا.. إصابة شرطي في هجوم بسلاح أبيض بمارسيليا ومقتل المهاجم

أصيب "شرطي بلدية" في مدينة مارسيليا جراء هجوم مسلح بسكين، صباح اليوم السبت، فيما ردت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم؛ مما أدى إلى مقتله؛ وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
وأوضح يانيك أوهانسيان، مساعد الأمن والشرطة البلدية لمدينة مرسيليا، لوكالة "فرانس برس"، أن "الهجوم وقع قرابة الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، عندما هاجم هذا الرجل ثلاثة من عناصر شرطة البلدية".
وأضاف أن زملاء الشرطي المصاب "ردوا في البداية بأسلحتهم غير القاتلة، ثم استخدم أحد رجال الشرطة سلاحه القاتل".
وتمت الإشارة إلى أن الدوافع وراء هذه العملية غير معروفة حتى الآن.