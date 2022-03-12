فرنسا.. إصابة شرطي في هجوم بسلاح أبيض بمارسيليا ومقتل المهاجم

أصيب "شرطي بلدية" في مدينة مارسيليا جراء هجوم مسلح بسكين، صباح اليوم السبت، فيما ردت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم؛ مما أدى إلى مقتله؛ وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.