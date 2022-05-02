فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل الغاز الروسي

وقالت الوزيرة : "نرى أن روسيا أوقفت بشكل مفاجئ، من جانب واحد، إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، بسبب رفضهما دفع ثمن العقود بالروبل، لأن ذلك كان مخالفًا للعقد المتفق عليه.. نعتزم التعبير عن تضامننا مع زملائنا الأوروبيين، وكذلك التزامنا بقواعد العقد (مع روسيا) التي لا يمكن انتهاكها تمامًا. وسنواصل الدفع باليورو أو بالدولار، وفقًا للعقود".