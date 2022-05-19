فرنسا تتخوف من امتداد حرب أوكرانيا إلى دول أخرى

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، عن قلقه من أن الصراع في أوكرانيا قد يمتد لدول أخرى في المنطقة بينها مولودوفا.
وقال "ماكرون" خلال زيارة رئيسة مولودوفا مايا ساندو، لباريس: "يشكّل العدوان الروسي، غير المقبول، على أوكرانيا تهديدًا للمنطقة بأسرها، ولمولودوفا بشكل خاص".
وأضاف: "إن فرنسا ستظل يقظة حيال سيادة مولودوفا ووحدة أراضيها"، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهة أخرى، قالت "ساندو": "نريد أن نصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي وأن تستمر جهودنا بعزم وتصميم".
وبيّنت أنها تعلم أن عملية الانضمام طويلة ومعقدة، مشيرة إلى أن بلادها لا تبحث عن طريق مختصر لذلك.