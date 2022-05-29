فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي

دعت فرنسا، اليوم الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي، حيث أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، عبّر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، عن قلقه البالغ بشأن احتجاز إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، داعيًا طهران إلى خفض التصعيد.
وأضاف الاتحاد في بيان: "عبّرنا عن قلقنا الشديد للسلطات الإيرانية من هذه الأعمال، وندعو إلى سرعة التوضيح والحل وخفض التصعيد".
وشدد البيان على أن حرية الملاحة وتدفق التجارة من المبادئ الأساسية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد يوم الجمعة الماضي احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين "لانتهاكهما أصول الملاحة به"، فيما لم يحدد الحرس طبيعة المخالفات.
من جهة أخرى، نفت المنظمة الإيرانية للمرافئ والملاحة البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".
وأكدت إيران السبت أن أفراد طاقم الناقلتين "في صحة جيدة"، مشيرةً إلى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.
من جهة أخرى، اتهمت الخارجية اليونانية إيران بـ"القرصنة"، مشيرةً إلى أن تسعة من مواطنيها هم ضمن طاقم السفينتين، رافضةً تحديد عدد البحارة الآخرين.
يأتي هذا وسط توتر العلاقات بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطًا إيرانيًا كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي.