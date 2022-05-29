فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي

دعت فرنسا، اليوم الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي، حيث أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج، وفقًا للعربية نت.