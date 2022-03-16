فرنسا تدعو للتوقيع على التفاهم المطروح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، كل الأطراف المعنية للتوقيع على التفاهم المطروح حاليًا في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي، بعد الضمانات التي مُنحت لروسيا بشأن تعاونها مع طهران.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لاجاندر: "هناك حاجة ملحّة لإبرام الاتفاق، في وقت تقترب إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية".
وأضافت: "ندعو مجددًا جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنصف والشامل المطروح على الطاولة حاليًا"، وفقاً لـ"فرانس 24".
بدأت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، وشاركت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديًا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر، وفي الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية"، وأكد المعنيون بها تبقّي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم.