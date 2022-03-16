فرنسا تدعو للتوقيع على التفاهم المطروح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

بدأت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، وشاركت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديًا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر، وفي الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية"، وأكد المعنيون بها تبقّي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم.