فرنسا ترسل مزيدًا من العتاد العسكري ومواد الإغاثة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت) عن إرسال مزيد من العتاد العسكري ومواد الإغاثة لأوكرانيا.
وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي في اتصال هاتفي بأن فرنسا ستعزز دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن "ماكرون" مدد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الأدلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتسهيل عمل القضاء الدولي المتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار العدوان الروسي.
من جانبه، عبر الرئيس الأوكراني عن شكره لـ"ماكرون" على شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية.