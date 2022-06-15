فرنسا تعتقل مسؤولًا كبيرًا في "داعش" على حدود مالي

وتشهد مالي أعمال عنف منذ عام 2012 عندما سيطر متشددون على شمال البلاد، وألحقت فرنسا الهزيمة بهم، لكن بحلول عام 2015 أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا سلسلة من الهجمات في وسط البلاد، وانتشروا منذ ذلك الحين إلى النيجر وبوركينافاسو؛ مما أثار مخاوف تزايد عدم الاستقرار في المنطقة.