فرنسا تعتقل مسؤولًا كبيرًا في "داعش" على حدود مالي

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم "الأربعاء"، أن جنودًا فرنسيين اعتقلوا مسؤولًا كبيرًا في تنظيم "داعش" الإرهابي على المنطقة الحدودية في مالي، مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة.
وأفادت الهيئة بأن قوة "برخان" نفذت عملية خلال يومي 11 و12 يونيو الجاري، أدت إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في "داعش" في الصحراء الكبرى؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وتشهد مالي أعمال عنف منذ عام 2012 عندما سيطر متشددون على شمال البلاد، وألحقت فرنسا الهزيمة بهم، لكن بحلول عام 2015 أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا سلسلة من الهجمات في وسط البلاد، وانتشروا منذ ذلك الحين إلى النيجر وبوركينافاسو؛ مما أثار مخاوف تزايد عدم الاستقرار في المنطقة.