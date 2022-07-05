فرنسا تُعيد 35 طفلاً و16 أمًّا من مخيم لاحتجاز "الدواعش" في سوريا

أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أمّ، كانوا يعيشون في مخيّمات يحتجز فيها متشددون في سوريا، منذ سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الأمهات سُلّمن إلى السلطات القضائية، فيما سُلّم القُصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.
ويضاف هؤلاء القصّر إلى 126 طفلاً انضم آباؤهم إلى القتال في أراض كانت خاضعة لسيطرة "داعش"، وأعيدوا إلى فرنسا منذ العام 2016.
وقبل عملية الإعادة الأخيرة، كان هناك نحو 200 قاصر و80 والدة في مخيمات يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، وتسودها ظروف معيشية مروعة، وفقاً للأمم المتحدة.