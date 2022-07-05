فرنسا تُعيد 35 طفلاً و16 أمًّا من مخيم لاحتجاز "الدواعش" في سوريا

أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أمّ، كانوا يعيشون في مخيّمات يحتجز فيها متشددون في سوريا، منذ سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).