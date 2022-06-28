فرنسا لن تُصنف روسيا دولةً راعية للإرهاب

وذكر "ماكرون" في مؤتمر صحافي في ختام قمة السبع، أن تصنيفًا كهذا من اختصاص قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وأن فرنسا أرسلت محققين إلى كييف، وأن الأمر يعود للنائب العام الأوكراني؛ وفقًا لـ"فرانس 24".