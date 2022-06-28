فرنسا لن تُصنف روسيا دولةً راعية للإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أن بلاده لن تُصنف روسيا دولة راعية للإرهاب؛ لأن باريس لا تتبع تلك المنهجية.
وذكر "ماكرون" في مؤتمر صحافي في ختام قمة السبع، أن تصنيفًا كهذا من اختصاص قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وأن فرنسا أرسلت محققين إلى كييف، وأن الأمر يعود للنائب العام الأوكراني؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال: "لا نحتاج لتصنيف أي دولة فنحن نفرض عقوبات على روسيا، ونساعد على تحقيق العدالة بهدف محاسبة ومساءلة من يقترف جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية".
ورأى "ماكرون" أن حرب روسيا على أوكرانيا لن تنتهي خلال أسابيع أو أشهر.
وأكد وحدة موقف دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تجاه العقوبات على روسيا، واصفًا ذلك بأنه سابقة في تاريخ الاتحاد.