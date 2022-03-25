فريق مركز الملك سلمان يتفقد سير العمل بمشروع الآبار السطحية في مالي

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، سير العمل في مشروع إنشاء الآبار السطحية في جمهورية مالي بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

واستمع الفريق خلال الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من فريق العمل عن مستوى الإنجاز في أعمال البناء بالآبار المستهدفة، والمراحل المتبقية لاكتمال المشروع.

يذكر أن المركز يقوم بإنشاء وحفر 111 بئرًا سطحيًا بمضخة يدوية في مناطق غاوو، وكوليكورو، وباماكو، يستفيد منها جميع فئات المجتمع المحلي بهدف تقليل معاناة السكان وتخفيف العبء عليهم من قلة توفر المياه، وتأمين مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي للأسر والأطفال، فضلًا عن استدامة الحصول على المياه خلال جميع فصول السنة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المياه الصالحة للشرب والاستهلاك الآدمي في الدول المحتاجة حول العالم.