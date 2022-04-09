فشل غزو أوكرانيا.. 9 أخطاء ارتكبتها القوات الروسية.. وهذا أكبرها

ووفقًا لقاعدة "نسبة القوة" التي يستخدمها خبراء التكتيكات العسكرية، تحتاج القوة الغازية إلى 20 جنديًا لكل 1000 من سكان الدولة. بالنسبة لدولة بحجم أوكرانيا، فإن هذا الحساب يعني أن روسيا كانت تحتاج في هذه الحرب إلى 880 ألف جندي، كما قال مايكل كلارك، الأستاذ الزائر في قسم دراسات الحرب في كلية كينغز لندن.