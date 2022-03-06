"فضيحة الحفلات".. حين يربح رؤساء أوروبيون بالحرب ما فقدوه بالسياسة!

ويشير إلى أن "الأزمة الأوكرانية وحدت صفوف الاتحاد الأوروبي وقلصت الانقسامات داخله؛ حيث هذا التجمع لم يشهد وحدة الموقف إلا في أزمة أوكرانيا"، مؤكدًا أن "التكتل الأوروبي دائمًا كان منقسمًا على نفسه. كان هناك فرق شاسع بين موقف دول أوروبا في أزمة الهجرة غير الشرعية عبر تركيا وبحر إيجه، أو الهجرة من إفريقيا الى إيطاليا وإسبانيا عبر ليبيا".