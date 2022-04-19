فقدان أثر جنود.. "الكرملين" يرفض الكشف عن حصيلة خسائر غرق السفينة "موسكفا"

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، كشف حصيلة خسائر غرق سفينة القيادة الروسية "موسكفا" في البحر الأسود الأسبوع الماضي، وذلك تعقيباً على شهادات تفيد بفقدان أثر جنود من بين أفراد طاقمها البالغ عدده نحو 510 أفراد.
وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "إن كلّ المعلومات تأتي من وزارة الدفاع، وليس من صلاحياتنا الإدلاء بتصريحات في هذا الصدد"، في حين أن أحداً من القوّات البحرية أو وزارة الدفاع لم يُصدر حصيلة رسمية لحادثة غرق السفينة، التي كان طاقمها يضمّ مئات الأفراد، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأشارت عدّة شهادات نشرتها وسائل إعلام ناطقة بالروسية خلال الأيّام الأخيرة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بفقدان أثر عدّة بحّارة، البعض منهم كان يؤدّي الخدمة العسكرية.