فقدان أثر جنود.. "الكرملين" يرفض الكشف عن حصيلة خسائر غرق السفينة "موسكفا"

وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "إن كلّ المعلومات تأتي من وزارة الدفاع، وليس من صلاحياتنا الإدلاء بتصريحات في هذا الصدد"، في حين أن أحداً من القوّات البحرية أو وزارة الدفاع لم يُصدر حصيلة رسمية لحادثة غرق السفينة، التي كان طاقمها يضمّ مئات الأفراد، وفقاً لـ"فرانس 24".