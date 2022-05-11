فلسطين.. الرئاسة تُدين جريمة إعدام "شيرين أبو عاقلة" وتُحَمّل الاحتلال المسؤولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة.
وحمّلت الرئاسة، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة البشعة؛ مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.
وشددت -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- على أن جريمة إعدام الصحفية "أبو عاقلة"، وإصابة الصحفي علي السمودي؛ هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.
وتَقدمت بأحرّ التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وحيَّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.