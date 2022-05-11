فلسطين.. الرئاسة تُدين جريمة إعدام "شيرين أبو عاقلة" وتُحَمّل الاحتلال المسؤولية

وحمّلت الرئاسة، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة البشعة؛ مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.