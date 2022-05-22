فلسطين: الصمت الدولي على جمعيات الاستيطان تواطؤ في الجريمة

واعتبرت "الخارجية"، في بيان اليوم، أن مسيرة الأعلام وما يرافقها من حملات تحريضية، جزءٌ لا يتجزّأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدّسة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتكريس ضمها، وامتداد لتصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدّساتها بشكل خاص، وإمعان في تخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع.