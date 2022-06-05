فنلندا ترد على الاتهامات التركية: بلادنا ليست ملاذاً آمناً للإرهابيين

وفي حديثه عن الوضع على الحدود الروسية الفنلندية في سياق انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو، بعد أن قدمت هلسنكي طلباً للانضمام إلى الحلف أشار إلى أنه "لم يتغير شيء"، وقال: "كل شيء هادئ بما فيه الكفاية، دعونا نأمل أن يظل على هذا النحو".