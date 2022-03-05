فيديو.. استهداف مروحية عسكرية روسية قرب كييف.. والعاصمة خالية من سكانها

وكانت مسؤولة وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس، بحسب ما نقلت فرانس برس، أن الولايات المتحدة سلّمت أوكرانيا إلى اليوم أكثر من ثلثي الأسلحة التي وعدتها بها في نهاية فبراير.