فيديو.. استهداف مروحية عسكرية روسية قرب كييف.. والعاصمة خالية من سكانها

أظهر فيديو متداول اليوم السبت، استهداف مروحية عسكرية روسية قرب العاصمة الأوكرانية، مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة لمروحية روسية يغطيها الدخان نتيجة اندلاع النيران فيها بعد استهدافها قرب كييف، كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعاً مصوراً لاستهداف قوات روسية، حيث يظهر مسؤولون أوكران يعطون توجيهاتهم بشأن الاستهداف على ما يبدو.
وباتت شوارع كييف شبه خالية اليوم، بعد دوي صافرات الإنذار فيها منذ الصباح، وفق العربية.
بدوره، أعلن البنتاغون رسمياً خلال الساعات الماضية تسليم عديد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وأوضح تقرير حكومي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زادت المساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، وشملت أسلحة فتاكة ومعدات حماية ودفاع، بما فيها صواريخ ستينغر وجافلين.
وأفادت المعلومات بأن نحو 14 طائرة شحن نقلت يوم الجمعة صواريخ جافلين وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائر، إلى مطار قرب كييف، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وكانت مسؤولة وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس، بحسب ما نقلت فرانس برس، أن الولايات المتحدة سلّمت أوكرانيا إلى اليوم أكثر من ثلثي الأسلحة التي وعدتها بها في نهاية فبراير.
واعتبرت المسؤولة الأمريكية أن كييف تستخدم هذا العتاد "بفاعلية" في إبطاء تقدّم القوات الروسية. وأوضحت للصحافيين أن واشنطن قدّمت لكييف في الخريف مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليون دولار، تبعتها أخرى بقيمة 200 مليون دولار في ديسمبر، هي عبارة عن أسلحة وذخائر سلمت بمعظمها إلى القوات الأوكرانية.
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين قبل 10 أيام، استنفر الغرب برمته، وأكد الاتحاد الأوروبي والناتو، والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول، دعم كييف عسكرياً ومالياً من أجل المواجهة.
وفرض الغرب مئات العقوبات الموجعة على الروس، شملت البنك المركزي ومصارف عدة أخرى، فضلاً عن مؤسسات تجارية ومئات الأثرياء المقربين من الكرملين.