فيديو صادم.. شاهد ما فعلته دبابة روسية بمصوّر أوكراني

كشف فيديو صادم عن اللحظة التي قرّر فيها قائد دبابة روسية معاقبة مصوّر أوكراني، وإيقافه عن التقاط ما تقوم به الدبابة من أعمالٍ عدوانية، وذلك في إطار السرية الذي تحاول روسيا ضربه حول المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقع الحادث في مدينة بوروديانكا بمقاطعة كييفسكا- وسط أوكرانيا، والتقطته كاميرا المصوّر الأوكراني.

ويظهر الفيديو الذي تمّ بثه على موقع "يوتيوب"، دبابة روسية أثناء معركة في أحد الشوارع، بينما كان مصوّر أوكراني يتابعها بالكاميرا، وفجأة لاحظ قائد الدبابة وجود المصوّر، فقرّر ترك المعركة وحول فوهة المدفع نحو المصوّر، وأطلق قذيفة، أصابت النافذة، حيث يقف المصور، ما تسبّب في تحطمها، وهروب المصوّر بسرعة من مكانه.

جديرٌ بالذكر أن المعارك الروسية في أوكرانيا دخلت يومها السابع منذ بدء الغزو الروسي.