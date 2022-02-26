فيديو.. صاروخ روسي يضرب برجًا سكنيًا في كييف وإجلاء عاجل للسكان

أصيب مبنى سكني كبير في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بصاروخ، السبت، دمر جزءًا منه، في مشهد يظهر اتساع دائرة الحرب لتطال المدنيين.

وذكرت خدمة الطوارئ في كييف أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21، مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية".

وفيما لم تقدم خدمة الطوارئ معلومات عن سقوط ضحايا؛ قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون هيراشينكو: إن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى.

وأضاف هيراشينكو: أن روسيا تكذب بشأن عدم قصف البنية التحتية المدنية، مضيفًا أنه تم قصف ما لا يقل عن 40 موقعًا للبنية التحتية المدنية، وأن القوات الروسية تقصف مواقع مدنية.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مبنى مرتفعًا واجهته مدمرة، وحطامًا في الشارع تحته.

ووفق "فرانس برس"، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: إن المبنى أصيب بصاروخ. وأشار في مقطع فيديو إلى أن الليلة كانت "صعبة" في العاصمة؛ حيث توجد "وحدات تخريبية" روسية.

وبحسب تصريحات المسؤول الأوكراني: لا توجد قوات روسية نظامية في كييف، لكنها تحاول دخول المدينة من اتجاهات عدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر السبت أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوًا وبحرًا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.