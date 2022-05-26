فيديو.. صراعات القيادات الحوثية تبلغ ذروتها باستمرار اغتيال القيادات

وأضاف "الفاتكي" أن المليشيا الحوثي تمارس العنصرية تجاه اليمنيين، بل هناك طبقية داخل المليشيا الحوثية، وعلل المراقبون أن الصراعات بين القيادات داخل المليشيا الحوثية تعود إلى الأسباب الفكرية والسياسية والمالية، وقد وصلت النزاعات إلى مقتل شقيق زعيم المليشيا إبراهيم الحوثي قبل 3 سنوات، ولم تتوقف، بل وصلت الاغتيالات في قيادات الصف الأول داخل المليشيا الحوثي إلى اغتيال العشرات من القيادات الحوثية، بما في ذلك مقتل حسن زيد ومحمد المتوكل دون الكشف عن الجناة.