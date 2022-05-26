فيديو.. صراعات القيادات الحوثية تبلغ ذروتها باستمرار اغتيال القيادات
بلغت الصراعات بين قيادات المليشيا الحوثي الارهابية ذروتها بعد مقتل قيادي حوثي مقرب من زعيم المليشيا.
ويشير مقتل القيادي الحوثي في ظروف غامضة إلى صراع وانشقاق داخل المليشيا الحوثي، ويشكل طرفا الصراع داخلها محمد علي الحوثي والطرف الآخر مهدي المشاط.
وأدى مقتل القيادي الحوثي علي المرتضى في منزله بصنعاء موجة من المخاوف بين أوساط القيادات الحوثية من الاستمرار على نهج الاغتيالات وتصفية القيادات.
وأوضح عبدالواسع الفاتكي الباحث السياسي لقناة "الإخبارية" أن الاغتيالات التي تحدث في القيادات الحوثية والصراع على النفوذ والسلطة يفتح باب تصفية الحسابات بين القيادات داخل المليشيا، وهو ما يشير إلى أن هناك صراعًا بين مختلف الأجنحة داخل المليشيا الحوثية.
وأضاف "الفاتكي" أن المليشيا الحوثي تمارس العنصرية تجاه اليمنيين، بل هناك طبقية داخل المليشيا الحوثية، وعلل المراقبون أن الصراعات بين القيادات داخل المليشيا الحوثية تعود إلى الأسباب الفكرية والسياسية والمالية، وقد وصلت النزاعات إلى مقتل شقيق زعيم المليشيا إبراهيم الحوثي قبل 3 سنوات، ولم تتوقف، بل وصلت الاغتيالات في قيادات الصف الأول داخل المليشيا الحوثي إلى اغتيال العشرات من القيادات الحوثية، بما في ذلك مقتل حسن زيد ومحمد المتوكل دون الكشف عن الجناة.
ويظهر ضعف المليشيا الحوثي الإرهابية يومًا بعد يوم، ويأتي ذلك بعد زيادة احتدام الصراع بين القيادات، مما يزيد من فشلها من عدم القدرة على إدارة المناطق تحت سيطرتها.